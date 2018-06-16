قائد عام شرطة الفجيرة يعزي أسرتي شهيدي الوطن الزيودي والعبدولي

الشارقة 24 – وام:

قدم اللواء محمد أحمد بن غانم الكعبي القائد العام لشرطة الفجيرة، واجب العزاء لأسرتي شهيدي الوطن الرقيب خميس عبد الله خميس الزيودي، والعريف أول عبيد حمدان سعيد حمدان العبدولي، بمنطقة العكامية في مدينة دبا الفجيرة، اللذين استشهدا خلال أدائهما الواجب الوطني في عملية إعادة الأمل، ضمن التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية للوقوف مع الشرعية في اليمن.

وعبر قائد عام شرطة الفجيرة عن خالص التعازي والمواساة لأسرتي الشهيدين، سائلاً العلي القدير أن يتغمدهما بواسع رحمته ويسكنهما فسيح جناته.

رافق اللواء الكعبي سعادة العميد محمد بن نايع الطنيجي نائب القائد ومدراء الإدارات والضباط.