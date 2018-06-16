كبار القادة يتبادلون تهاني العيد مع وحدات القوات المسلحة

الشارقة 24 – وام:

قام عدد من كبار ضباط القوات المسلحة، صباح أول أيام عيد الفطر المبارك، بزيارات لمختلف وحدات القوات المسلحة، نقلوا خلالها تحيات وتهاني قيادتنا الرشيدة لضباط وضباط صف وأفراد القوات المسلحة بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد.

فقد زار سعادة اللواء الركن طيار إبراهيم ناصر محمد العلوي قائد القوات الجوية والدفاع الجوي قيادة القوات البرية، ونقل إليهم تهاني القيادة الرشيدة بمناسبة عيد الفطر السعيد، راجين العلي القدير أن يعيده عليهم بالخير واليمن.

وقام اللواء الركن طيار الشيخ أحمد بن طحنون بن محمد آل نهيان رئيس هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية، بزيارة مماثلة إلى قيادة حرس الرئاسة، التقى فيها بضباط وضباط صف وأفراد حرس الرئاسة وقدم لهم التهاني بهذه المناسبة.

كما قام اللواء الركن بحري طيار الشيخ سعيد بن حمدان بن محمد آل نهيان قائد القوات البحرية، بزيارة إلى قيادة القوات الجوية والدفاع الجوي وكان في استقباله لدى وصوله عدد من ضباط القوات الجوية والدفاع الجوي.

وزار سعادة اللواء الركن محمد مراد البلوشي رئيس هيئة الإمداد في القوات المسلحة جهاز حماية المنشآت الحيوية والسواحل.

وقام سعادة اللواء الركن فيصل محمد الشحي قائد التدريب الانفرادي، بزيارة قيادة القوات البحرية وهنأهم خلالها بالعيد.

كما قام عدد من كبار ضباط القوات المسلحة بزيارات مماثلة لمختلف وحدات القوات المسلحة قدموا خلالها تهاني العيد إلى ضباط وضباط صف وأفراد الوحدات.