الزيودي يعزي في الشهيد البطل عبيد العبدولي

الشارقة 24 – وام:

قدم معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة، واجب العزاء في الشهيد البطل العريف أول عبيد حمدان سعيد حمدان العبدولي الذي استشهد خلال أدائه الواجب الوطني، ضمن قواتنا المسلحة المشاركة في "إعادة الأمل" للتحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية الشقيقة للوقوف إلى جانب الحكومة الشرعية في اليمن.

وعبر معالي وزير التغير المناخي والبيئة، خلال زيارته لخيمة العزاء في مدينة دبا الفجيرة عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسرة وذوي الشهيد، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وينزله منازل الصديقين والشهداء والأبرار ويسكنه فسيح جناته ويلهم ذويه الصبر والسلوان.