سعود بن صقر يستقبل المهنئين بعيد الفطر السعيد

الشارقة 24 – وام:

واصل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، بحضور سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة مساء اليوم الجمعة، استقبال جموع المهنئين بعيد الفطر السعيد الذين توافدوا على مجلس الضيافة في خزام لتقديم التهاني لسموهما بهذه المناسبة.

فقد تقبل سموهما التهاني بهذه المناسبة الإسلامية السعيدة من عدد من الشيوخ وكبار المسؤولين وأعيان ووجهاء البلاد ورؤساء ومدراء الدوائر والهيئات الحكومية بالإمارة.

كما تقبل صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، وسمو ولي عهده تهاني العيد من ضباط القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة بقيادة العميد عبد الله خميس الحديدي نائب قائد عام شرطة رأس الخيمة، وضباط مجموعة الحرس المحلي بقيادة العميد ركن عمران سليمان سالم الشميلي قائد مجموعة الحرس المحلي، ومن أبناء القبائل وأبناء الجاليات العربية المقيمة.

وعبر المهنئون عن خالص تهانيهم وتمنياتهم لسموهما بموفور الصحة والسعادة، داعين الله عز وجل أن يعيدها على صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" بموفور الصحة والعافية والعمر المديد وعلى شعب الإمارات بمزيد من التقدم والرقي والازدهار وعلى الأمة العربية والإسلامية بالبركة والرفعة والازدهار.