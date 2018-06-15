سعود بن صقر يستقبل أبناء وأسر الشهداء برأس الخيمة

الشارقة 24 – وام:

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، مساء اليوم الجمعة في مجلس الضيافة بخزام أبناء وأسر الشهداء الذين شاركهم فرحة عيد الفطر السعيد.

وعبر أبناء وأسر الشهداء عن صادق مشاعرهم بهذه المناسبة الإسلامية المباركة، داعين الله عز وجل أن يعيدها على صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، بموفور الصحة والعافية والعمر المديد وعلى سموه وعلى شعب الإمارات بمزيد من التقدم والرقي والازدهار، وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.