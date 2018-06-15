شاركهم فرحة عيد الفطر السعيد

سعود بن صقر يستقبل أبناء وأسر الشهداء برأس الخيمة

  • الجمعة 15, يونيو 2018 في 10:53 م
  • حاكم رأس الخيمة خلال استقباله أبناء وأسر الشهداء
    حاكم رأس الخيمة خلال استقباله أبناء وأسر الشهداء
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شارك صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، أبناء وأسر الشهداء فرحة العيد، وذلك لدى استقبال سموه لهم مساء اليوم الجمعة، في مجلس الضيافة بخزام.
 الشارقة 24 – وام:
 
استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، مساء اليوم الجمعة في مجلس الضيافة بخزام أبناء وأسر الشهداء الذين شاركهم فرحة عيد الفطر السعيد.
 
وعبر أبناء وأسر الشهداء عن صادق مشاعرهم بهذه المناسبة الإسلامية المباركة، داعين الله عز وجل أن يعيدها على صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، بموفور الصحة والعافية والعمر المديد وعلى سموه وعلى شعب الإمارات بمزيد من التقدم والرقي والازدهار، وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.