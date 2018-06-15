محمد بن زايد وأبي أحمد يشهدان توقيع مذكرات تفاهم

الشارقة 24 – وام:

وقعت دولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية أثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، مذكرات تفاهم تهدف إلى تعزيز الشراكات الثنائية والتعاون بين البلدين، وفتح آفاق جديدة للعمل المشترك في مختلف القطاعات.

شهد مراسم توقيع مذكرات التفاهم التي جرت اليوم الجمعة، في قصر جوبلي في العاصمة أديس أبابا صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، و أبي أحمد رئيس الوزراء الأثيوبي.

فقد تم توقيع مذكرة تفاهم لإعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسي تهدف إلى وضع آليات للإعفاء من متطلبات تأشيرة الدخول لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية من كلا البلدين، وقعها من جانب الإمارات سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، ومن الجانب الأثيوبي معالي ورقينى قبيو وزير الخارجية.

كما تم توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء لجنة قنصلية مشتركة الهدف منها تشكيل آلية ثنائية لتبادل المعلومات والتنسيق في مجالات الشؤون القنصلية، بالإضافة إلى معالجة القضايا والاحتياجات الملحة المتعلقة بحركة الأشخاص بين البلدين، وقعها من جانب الإمارات سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، ومن الجانب الإثيوبي ورقينى قبيو وزير الخارجية.

ووقعت مذكرة تفاهم للتعاون الاقتصادي والفني بهدف تسهيل مختلف أشكال التعاون الاقتصادي والتقني بين البلدين والإسهام في تطوير وتعزيز العلاقات الاقتصادية المتبادلة بينهما، وقعها من الجانب الإماراتي معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، ومن الجانب الأثيوبي أبرهام تكستي وزير المالية والتعاون الاقتصادي.

ووقعت مذكرة تفاهم للتعاون السياحي، وقعها من الجانب الإماراتي معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، وفوزيا أمين وزيرة الثقافة والسياحة الأثيوبي.

كما وقعت مذكرة تفاهم للتعاون الثقافي تهدف إلى وضع أساس متين للتعاون بين الجانبين في مجالات الثقافة وتنمية المعرفة، ولاسيما فيما يتعلق بالآثار والتراث والفنون والمكتبات، وذلك من أجل توسيع معرفة الجانبين بالهوية الوطنية والحضارية والثقافية والفنية لكل منهما من أجل تعزيز الروابط بينهما، وقعها من جانب الإمارات معالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة، ومن الجانب الأثيوبي فوزيا أمين وزيرة الثقافة والسياحة.

وتم توقيع مذكرة تفاهم بين صندوق أبوظبي للتنمية وبنك أثيوبيا الوطني، وقعها من جانب الإمارات سعادة محمد سيف السويدي مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، ومن جانب الأثيوبي تكليولد أتنافو محافظ البنك الوطني.

ووقعت مذكرة تفاهم بين صندوق أبوظبي للتنمية وحكومة أثيوبيا الفيدرالية، وقعها من جانب الإمارات سعادة محمد سيف السويدي مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، ومن الجانب الأثيوبي تكليولد أتنافو محافظ البنك الوطني.

حضر مراسم توقيع المذكرات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، وسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان رئيس دائرة النقل، ومعالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ومعالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة، ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير دولة، ومعالي علي بن حماد الشامسي نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني، ومعالي فارس محمد المزروعي المستشار في وزارة شؤون الرئاسة، ومعالي خلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية، وسعادة محمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي، وسعادة السفير أحمد الميل الزعابي القائم بأعمال سفارة الدولة في أديس أبابا، وسعادة محمد العبار رئيس شركة إعمار العقارية، وسعادة محمد سيف السويدي مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، وسعادة عيسى محمد السويدي رئيس مجلس إدارة مؤسسة اتصالات.