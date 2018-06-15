محمد بن زايد ورئيس وزراء أثيوبيا يعقدان جلسة محادثات رسمية

الشارقة 24 – وام:

عقد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، جلسة محادثات رسمية مع الدكتور أبي أحمد رئيس وزراء جمهورية أثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، تناولت تعزيز علاقات الصداقة والتعاون والشراكة الاستراتيجية بين البلدين الصديقين، ومجمل القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وفي بداية الجلسة التي عقدت في قصر جوبلي في العاصمة أديس أبابا، رحب رئيس وزراء جمهورية أثيوبيا بزيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى أديس أبابا، وقدم التهنئة بمناسبة عيد الفطر السعيد، منوهاً بطبيعة العلاقات المميزة التي تجمع البلدين والشعبين الصديقين وتصاعد وتيرة نموها وتطورها.

وجرى خلال المحادثات بحث مختلف جوانب العلاقات السياسية والاقتصادية والاستثمارية والتنموية وإمكانية تنميتها في مختلف القطاعات الحيوية ذات الاهتمام المشترك، وتكثيف التنسيق بشأن إيجاد فرص تعاون جديدة تخدم تطلعات البلدين لتقوية وتوثيق الروابط الثنائية.

واستعرض الجانبان، السبل الكفيلة بتعزيز العلاقات الثنائية وتنمية التعاون المشترك بين البلدين.

كما تم استعراض آخر التطورات والمستجدات الإقليمية والدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، عمق العلاقات التي تجمع بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديموقراطية الصديقة والحرص المشترك على دفع هذه العلاقات إلى الأمام في المجالات كافة بدعم من قيادتي البلدين لما فيه خير الشعبين الصديقين وتقدمهما.

كما أكد سموه أن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" تولي أهمية كبيرة لتعزيز علاقاتها الاقتصادية مع جمهورية إثيوبيا خاصة في ظل البيئة الاستثمارية الجاذبة فيها والتطور الاقتصادي الكبير الذي تشهده، مشيراً سموه إلى النمو المتسارع في حجم الاستثمارات الإماراتية في إثيوبيا والمستقبل الواعد لهذه الاستثمارات التي تشمل العديد من المجالات الحيوية التي تهم البلدين الصديقين.

وأعرب سموه، عن ثقته في أن الفترة القادمة سوف تشهد نقلات نوعية مهمة في مسار العلاقات الإماراتية - الإثيوبية في المجالات كافة، بفضل اتفاقات التعاون المهمة بين البلدين التي تغطي الجوانب الاقتصادية والتجارية والثقافية والتنموية وغيرها، مؤكداً سموه أن المستوى الحالي للعلاقات الاقتصادية والتجارية يتطور وينمو ويتجه إلى الأفضل، وأن هناك توافقاً على ضرورة العمل على تعزيز علاقات الشراكة خلال السنوات القادمة.

وأكد الجانبان في ختام اللقاء سعي البلدين إلى تنمية العلاقات الثنائية في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتنموية وغيرها من أوجه التعاون الذي يخدم مصالحهما المشتركة ويسهم في جهود تحقيق التنمية المستدامة والأمن والاستقرار في القارة الإفريقية.

وشدد الجانبان على أهمية مضاعفة المجتمع الدولي جهود تحقيق السلام والأمان في المنطقة والعالم، إضافة إلى ترسيخ مفاهيم التسامح والحوار والتعايش المشترك بين مختلف شعوب العالم.

حضر اللقاء سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، وسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان رئيس دائرة النقل، ومعالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ومعالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة، ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير دولة، ومعالي علي بن حماد الشامسي نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني، ومعالي فارس محمد المزروعي المستشار في وزارة شؤون الرئاسة، ومعالي خلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية، وسعادة محمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي، وسعادة السفير أحمد الميل الزعابي القائم بأعمال سفارة الدولة في أديس أبابا، وسعادة محمد العبار رئيس شركة إعمار العقارية، وسعادة محمد سيف السويدي مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، وسعادة عيسى محمد السويدي رئيس مجلس إدارة مؤسسة اتصالات.

وشهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بعد الاجتماع جلسة إعداد القهوة الأثيوبية على الطريقة التقليدية حيث قدمت القهوة لسموه والوفد المرافق.