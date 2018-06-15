حمدان بن محمد يعزي في شهداء الوطن الأربعة

الشارقة 24 – وام:

قدم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي واجب العزاء في الشهداء الأربعة الذين سطروا ملاحم بطولية ضمن صفوف قواتنا المسلحة الباسلة العاملة في إطار التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية الشقيقة في اليمن لإعادة الأمل والشرعية والحق إلى أصحابه.

فقد قام سموه صباح الجمعة، بتقديم واجب العزاء في الشهيد البطل وكيل أول علي محمد راشد الحساني في منطقة الغافة في مدينة العين، إذ قدم سموه صادق عزائه ومواساته إلى أشقاء وأنجال وذوي الشهيد البار الذي ارتقى إلى جوار ربه دفاعاً عن مصالح الوطن العليا والحق والعدل.

كما قدم سمو ولي عهد دبي صادق عزائه ومواساته في الشهيد البطل جندي أول عبيد حمدان سعيد حمدان العبدولي، حيث زار سموه خيمة العزاء في منطقة العكامية في إمارة الفجيرة، إذ قدم صادق عزائه ومواساته إلى والد وأشقاء وأنجال وذوي الشهيد الذي قضى شهيداً على أرض عربية دفاعاً عن الحق والشرعية.

وقدم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم صادق عزائه ومواساته إلى والد وأشقاء وأبناء الشهيد البطل الرقيب خميس عبد الله خميس الزيودي، وذلك خلال زيارة سموه إلى خيمة العزاء في منطقة العكامية بإمارة الفجيرة.

وقدم سموه كذلك واجب العزاء في الشهيد البطل الملازم أول خليفة سيف سعيد الخاطري في منطقة الحمرانية بإمارة رأس الخيمة، إذ أعرب سموه لوالد وإخوان وذوي الشهيد البطل عن صادق عزائه ومواساته في مصابهم الجلل شهيد الوطن والواجب الذي قاتل وزملاؤه في قواتنا المسلحة الباسلة بشجاعة وإقدام لدحر الإرهاب ورفع الظلم عن شعب شقيق يتعرض للعدوان والتغييب والتهميش على أيدي عصابات إرهابية تنفذ أجندات أجنبية في دولة عربية شقيقة.

وأعرب سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، خلال لقاءاته مع أسر وذوي الشهداء البواسل عن اعتزازه والقيادة الرشيدة وشعبنا العزيز بتضحيات وبطولات "عيال زايد" الذين يواجهون مع إخوة لهم من الدول الشقيقة، وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية عصابات مسلحة ضالة ومنشقة عن الشرعية، دمرت وحرقت واغتالت الحجر والشجر والبشر دون وازع ديني أو أخلاقي أو إنساني فهولاء الشهداء الأبطال هم رمز وناموس شعبهم ووطنهم سيظلوا خالدين في ذاكرة الأجيال وصفحات التاريخ المشرف الذي يسطره شباب الوطن بعطاءاتهم وإبداعاتهم وإنجازاتهم الحضارية والإنسانية في كل الميادين وعلى جميع الصعد.