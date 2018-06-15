رئيس الأركان يعزي في شهداء الوطن الأربعة

الشارقة 24 – وام:

قدم معالي الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي رئيس أركان القوات المسلحة، يرافقه عدد من كبار الضباط اليوم واجب العزاء في شهداء الوطن الأربعة الذين استشهدوا أثناء أدائهم الواجب الوطني في اليمن في إطار عملية "إعادة الأمل" للشعب اليمني الشقيق، التي تشارك فيها قواتنا المسلحة الباسلة، ضمن التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة.

وأعرب معاليه، عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسر وذوي الشهداء، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن ينزلهم منازل الصديقين والشهداء والأبرار وأن يسكنهم فسيح جناته وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان.

فقد قدم معاليه واجب العزاء في الشهيد البطل الملازم أول خليفة سيف سعيد الخاطري في منطقة الحمرانية بإمارة رأس الخيمة.

كما قدم معاليه التعازي لأسرة الشهيد البطل وكيل أول علي محمد راشد الحساني بمنطقة أم غافة بمدينة العين، وقدم معاليه واجب العزاء الى أسرة وذوي الشهيد البطل العريف أول عبيد حمدان سعيد حمدان العبدولي في منطقة العكامية بدبا الفجيرة.

وقدم معالي رئيس الأركان التعازي إلى أسرة الشهيد البطل الرقيب خميس عبد الله خميس الزيودي في منطقة العكامية في دبيا الفجيرة.