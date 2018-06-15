محمد بن زايد يصل أديس أبابا في زيارة رسمية إلى أثيوبيا

الشارقة 24 – وام:

في زيارة رسمية إلى جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، وصل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم الجمعة، إلى أديس أبابا.

وكان الدكتور أبي أحمد رئيس وزراء جمهورية أثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية مصحوباً بمجموعة من الأطفال يحملون الورود في مقدمة مستقبلي سموه والوفد المرافق لدى وصوله مطار أديس أبابا الدولي.

وجرت لسموه مراسم استقبال رسمية، حيث توجه سموه إلى المنصة الرئيسية وعُزف السلامان الوطنيان لدولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية إثيوبيا، وأطلقت المدفعية 21 طلقة ترحيباً بزيارة سموه، فيما استعرض سموه ثلة من حرس الشرف اصطفت تحية لسموه.

وقدمت فرق الفنون الشعبية الأهازيج الوطنية من التراث الإثيوبية عبرت من خلاله عن ترحيب الشعب الإثيوبي وفرحتهم بقدوم سموه.

وصافح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، كبار مستقبليه من الوزراء والمسؤولين في الحكومة الإثيوبية، فيما صافح رئيس وزراء الأثيوبي الوفد المرافق لسموه الذي يضم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، وسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان رئيس دائرة النقل.

كما يرافق سموه، معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ومعالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة، ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير دولة، ومعالي علي بن حماد الشامسي نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني، ومعالي فارس محمد المزروعي المستشار في وزارة شؤون الرئاسة، ومعالي خلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية، وسعادة محمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي، وسعادة أحمد الميل الزعابي القائم بأعمال سفارة الدولة في أديس أبابا، وسعادة محمد العبار رئيس شركة إعمار العقارية، وسعادة محمد سيف السويدي مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، وسعادة عيسى محمد السويدي رئيس مجلس ادارة مؤسسة اتصالات.

ولدى وصول صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى قصر جوبلي اصطحب رئيس الوزراء الاثيوبي سموه إلى جولة في حديقة القصر.