"الهلال الأحمر" يبدأ توزيع زكاة الفطر في حضرموت

الشارقة 24 – وام:

بدأت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، الخميس، مشروع توزيع زكاة الفطر على الأسر غير القادرة بمديرية المكلا بمحافظة حضرموت، والذي يستهدف 2000 أسرة، وذلك بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وأعربت الأسر المستفيدة عن شكرها لدولة الإمارات العربية المتحدة وذراعها الإنسانية هيئة الهلال الأحمر على هذه المبادرة الإنسانية التي تركت أثراً طيباً في النفوس، وأدخلت البهجة إلى القلوب في ظل الظرف الاستثنائي الذي يعيشه اليمن.

وقال أحمد النيادي رئيس فريق الهلال الأحمر الإماراتي بحضرموت، إن هذه المبادرة تأتي في إطار حرص الهيئة على إيصال زكاة الفطر للأسر غير القادرة بحضرموت، نظراً لما تعانيه من ظروف صعوبة، مؤكداً وقوف دولة الإمارات بتوجيهات القيادة الرشيدة إلى جانب الشعب اليمني الشقيق في محنته سيراً على نهج العطاء والخير.