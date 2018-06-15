"الهلال" توزع كسوة العيد وزكاة الفطر بمحافظة شبوة اليمنية

الشارقة 24 – وام:

أطلقت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، الجمعة، مشروعها الخيري "توزيع كسوة العيد وزكاة الفطر" في محافظة شبوة اليمنية، والذي من المتوقع أن يستفيد منه حوالي 1167 أسرة.

يستهدف المشروع أسر الشهداء والجرحى المقعدين ومرضى وحدة الأورام السرطانية، ومرضى مراكز غسيل الكلى بالمحافظة، وذلك بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وضمن الجهود الخيرة التي تقوم بها هيئة الهلال الأحمر في مناطق محافظة شبوة إسهاماً منها في مساعدة هذه الشريحة المهمة والتخفيف عنها.

وأكد محمد الشامسي ممثل هيئة الهلال الأحمر بمحافظة شبوة، أن فكرة المشروع تقوم بشكل أساسي على توفير ملابس العيد وزكاة الفطر لتخفيف العبء الاقتصادي عن الفئات المستهدفة وإدخال البسمة والفرحة إلى قلوبها وقلوب أبنائها، لافتاً إلى أن تنفيذ المشروع يأتي امتداداً لمسيرة الخير والعطاء لدولة الإمارات، بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، والتي تواكب الهيئة من خلالها تطورات الأحداث في اليمن بمزيد من المبادرات الإنسانية التي تخفف من معاناة الأشقاء اليمنيين.