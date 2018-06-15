حاكم أم القيوين يستقبل المهنئين بعيد الفطر السعيد

الشارقة 24 – وام:

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين عصر اليوم الجمعة، بقصر سموه وبحضور سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، ولي عهد أم القيوين المهنئين بعيد الفطر السعيد.

فقد تقبل صاحب السمو حاكم أم القيوين التهاني والتبريكات بهذه المناسبة السعيدة من معالي عبد الرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني، ومعالي حميد بن محمد القطامي رئيس مجلس الإدارة المدير العام لهيئة الصحة بدبي، وسعادة فهد سعيد المنهالي سفير الجمهورية اليمنية لدى الدولة، وسعادة الفريق محمد عبد الرحيم العلي وكيل وزارة الدفاع المساعد.

كما استقبل صاحب السمو حاكم أم القيوين، قناصل الدول العربية والإسلامية والأجنبية المعتمدين لدى الدولة الذين قدموا للسلام على سموه وتقديم التهاني والتبريكات بعيد الفطر السعيد، متمنين لسموه موفور الصحة والعافية وأن يعيد الله هذه المناسبة على شعب الإمارات والأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير والبركات.

كما تقبل سموه، التهاني والتبريكات من الشيوخ والمواطنين وأبناء القبائل ورجال الأعمال والتجار وأصحاب الشركات والمصانع ومدراء الشركات والبنوك والمؤسسات العاملة بالدولة وأبناء الجاليات العربية والإسلامية بالدولة.

وعبر المهنئون عن صادق مشاعرهم بهذه المناسبة الإسلامية العزيزة على قلوب المسلمين، داعين العلي القدير أن يعيدها على سموه بموفور الصحة والعافية والسعادة وعلى شعب الإمارات بمزيد من التقدم والازدهار.

حضر المقابلات معالي الشيخ حميد بن أحمد المعلا، والشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين، والشيخ محمد بن سعود بن راشد المعلا رئيس مجلس أمناء جائزة راشد بن أحمد المعلا للقرآن الكريم والثقافة الإسلامية، والشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا رئيس مجلس أمناء مؤسسة سعود بن راشد المعلا للأعمال الخيرية والإنسانية، والشيخ عبدالله بن سعود بن راشد المعلا رئيس مجلس أمناء جائزة أم القيوين للابتكار، والشيخ على بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة البلدية بأم القيوين، والشيخ صقر بن سعود بن راشد المعلا، والشيخ حميد بن سعود بن راشد المعلا، وعدد من الشيوخ والمسؤولين.