حميد النعيمي يستقبل وفد شرطة عجمان

الشارقة 24 – وام:

استقبل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، الجمعة، بحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان وفد القيادة العامة لشرطة عجمان، برئاسة اللواء الشيخ سلطان بن عبد الله النعيمي قائد عام شرطة عجمان، يرافقه العميد عبد الله أحمد الحمراني نائب قائد عام شرطة عجمان والسادة الضباط من شرطة عجمان، وذلك بقصر الزاهر والذين قدموا التهاني والتبريكات لسموه بمناسبة عيد الفطر السعيد.

وأعرب اللواء الشيخ سلطان بن عبد الله النعيمي عن أصدق التهاني والتبريكات لسموه، بهذه المناسبة العزيزة على قلوب المسلمين.

داعياً الله العلي القدير أن يعيدها على الجميع بموفور الصحة السعادة، وعلى دولة الإمارات وقيادتها وشعبها والأمة العربية والإسلامية باليمن الخير والبركات.