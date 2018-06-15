طحنون بن محمد يقدم واجب العزاء لذوي الشهيد علي محمد راشد الحساني

الشارقة 24 – وام:

قدم سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم بمنطقة العين، الجمعة، بمنطقة أم غافة بمدينة العين، واجب العزاء لذوي شهيد الوطن علي محمد راشد الحساني، الذي استشهد أثناء أدائه الواجب الوطني في اليمن، في إطار عملية "إعادة الأمل" للشعب اليمني الشقيق، التي تشارك فيها قواتنا المسلحة الباسلة، ضمن التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة.

وقدم العزاء إلى جانب سموه، الشيخ هزاع بن طحنون آل نهيان وكيل ديوان ممثل الحاكم في منطقة العين، واللواء الشيخ محمد بن طحنون آل نهيان مدير عام شؤون الأمن، والمنافذ بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي، والشيخ ذياب بن طحنون آل نهيان.

وعبر سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسرة وذوي الشهيد.

سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته، وأن ينزله منازل الصديقين والشهداء والأبرار، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.