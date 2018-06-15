طحنون بن محمد يؤدي صلاة عيد الفطر السعيد ويستقبل جموع المهنئين

الشارقة 24 – وام:

أدى سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم بمنطقة العين، صباح الجمعة، صلاة عيد الفطر المبارك بجامع المعترض الكبير بمدينة العين.

وأم المصلين فضيلة الشيخ ناصر الشبلي الواعظ بهيئة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالعين، وحث المصلين على تقوية المعاني والأواصر الاجتماعية في مثل هذه الأيام المباركة، ودعا الله عز وجل أن يحفظ قيادتنا الرشيدة وأن يديم الأمن والأمان على وطننا الغالي.

وبعد ذلك استقبل سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان بقصره بغريبة عدداً من المسؤولين وجموع المهنئين من المواطنين والمقيمين في مدينة العين.

حضر الصلاة والاستقبال إلى جانب سموه، معالي الشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان عضو المجلس التنفيذي، والشيخ الدكتور منصور بن طحنون ال نهيان والشيخ هزاع بن طحنون آل نهيان وكيل ديوان ممثل الحاكم في منطقة العين، واللواء الشيخ محمد بن طحنون آل نهيان مدير عام شؤون الأمن والمنافذ بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي، والشيخ ذياب بن طحنون آل نهيان، والشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان مدير مكتب شؤون أسر الشهداء في ديوان ولي عهد أبوظبي.