600 وجبة إفطار وزعها "الهلال" على اللاجئين بمحافظة الضالع

الشارقة 24 – وام:

وزعت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، الخميس، 600 وجبة إفطار على اللاجئين الصوماليين بمنطقة قعطبة شمال محافظة الضالع اليمنية، ضمن برنامج الإفطار الجماعي الذي نفذته الذراع الإنسانية لدولة الإمارات طوال شهر رمضان في المحافظات اليمنية المحررة، وذلك بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وثمن نبيل العفيف وكيل محافظة الضالع جهود ودور الهلال الأحمر الإماراتي ودعمه المتواصل للمشاريع الإنسانية والخيرية والخدمية والتنموية بالمحافظة منذ تحريرها، مشيراً إلى أن مشروع إفطار صائم الذي استمر طيلة أيام الشهر الفضيل استفاد منه آلاف المحتاجين والأسر غير القادرة، في العشرات من القرى والمناطق والأحياء اليمنية، فيما بدأت هيئة الهلال الأحمر الاماراتي توزيع كسوة وهدايا العيد على أطفال الضالع مع حلول عيد الفطر السعيد.

وعبر اللاجئون الصوماليون بمنطقة قعطبة شمال محافظة الضالع عن شكرهم لدولة الإمارات لوقوفها الدائم إلى جانب اللاجئين ومساعدتهم، واصفين مساعدات الهلال الأحمر الإماراتي باللفتة الإنسانية الطيبة، وأشادوا بجهودها المستمرة من أجل تخفيف المعاناة ومساعدة المحتاجين.

وأسهم مشروع إفطار صائم الذي نفذته هيئة الهلال الأحمر الإماراتي خلال شهر رمضان المبارك، في الضالع والمحافظات اليمنية المحررة، في التخفيف من معاناة المواطنين اليمنيين وغيرهم ورسم البسمة على محياهم.