سعود بن صقر يستقبل المهنئين بعيد الفطر المبارك

الشارقة 24 – وام:

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، بحضور سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، في قصر خزام صباح الجمعة، عدداً من أصحاب السمو الشيوخ وكبار المسؤولين والشخصيات، الذين تبادلوا مع سموه التهاني والتبريكات، بمناسبة عيد الفطر السعيد.

وتقدم الجميع بالدعاء إلى الله عز وجل، أن يعيد هذه المناسبة المباركة، على صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" بموفور الصحة والعافية، وعلى شعب الإمارات والأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير والبركات.

حضر المقابلة، الشيخ عمر بن صقر القاسمي، والشيخ فيصل بن صقر القاسمي رئيس مجلس إدارة شركة الخليج للصناعات الدوائية "جلفار"، والشيخ أحمد بن صقر القاسمي رئيس دائرة الجمارك رئيس مجلس إدارة هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية "راكز"، والشيخ أحمد بن سعود بن صقر القاسمي رئيس هيئة رأس الخيمة للبترول، والشيخ خالد بن سعود بن صقر القاسمي رئيس مجلس إدارة شركة جزيرة المرجان، والشيخ صقر بن سعود بن صقر القاسمي، وعدد من الشيوخ.