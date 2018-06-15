الهلال يختتم مشروع "إفطار صائم" في أبين

الشارقة 24 – وام:

اختتمت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، يوم الجمعة، مشروع "إفطار صائم" بتوزيع 880 وجبة، في منطقة القرنعة والوادي في محافظة أبين اليمنية، والذي نفذته طيلة الشهر الفضيل بدعم من حرم سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، وبلغت إجمالي الوجبات التي تم توزيعها 12760 وجبة.

وأعرب الشيخ خالد إبراهيم منسق عام الإغاثة في أبين، عن جزيل الشكر والعرفان لسمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد على مكرمتها التي وصلت للآلاف من المواطنين في المحافظة، وثمن جهود فريق الهلال الأحمر الإماراتي على كل ما يقدمه من أعمال خيرية وإنسانية تجاه محافظة أبين وأهلها.

وعبر المستفيدون عن شكرهم وتقديرهم لدولة الإمارات، ولسمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد، على هذه اللفتة الكريمة، التي تلامس معاناتهم، وتبعث في نفوسهم الأمل، مؤكدين أن أواصر المحبة والعلاقة بين الشعبين الإماراتي واليمني ليست وليدة اللحظة، بل منذ عهد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه".