محمد بن راشد ومحمد بن زايد يستقبلان الحكام وأولياء العهود ونواب الحكام

الشارقة 24 – وام:

رفع أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، أسمى آيات التهاني والتمنيات، إلى مقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، بمناسبة عيد الفطر السعيد، داعين المولى عز وجل أن يسبغ على سموه موفور الصحة والعافية والسعادة، ويوفقه لمواصلة قيادة مسيرة الخير والعز بحكمة واقتدار على النهج الذي يعزز ركائز نهضة وطننا الغالي والبيت الإماراتي الكبير المتوحد، الذي يجمعنا تحت مظلته في إطار من المحبة والوفاق والوحدة والتضامن.

جاء ذلك، خلال استقبال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، في قصر المشرف بالعاصمة أبوظبي، أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات وسمو أولياء العهود ونواب الحكام.

واستقبل سموهما، صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وصاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وصاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، وصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة .

كما استقبل سموهما- بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، وسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية- سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، وسمو الشيخ ناصر بن راشد النعيمي نائب حاكم عجمان، وسمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، وسمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين، وسمو الشيخ عبد الله بن راشد المعلا نائب حاكم أم القيوين، وسمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة .

حضر الاستقبال، سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، ومعالي الدكتورة أمل عبد الله القبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي، وسمو الشيخ سيف بن محمد آل نهيان، وسمو الشيخ سرور بن محمد آل نهيان، وسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وسمو الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي، وسمو الشيخ عيسى بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، وسمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، وسمو الشيخ عمر بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، وسمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية، وسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان رئيس دائرة النقل بأبوظبي، وسمو الشيخ زايد بن محمد بن زايد آل نهيان، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح، ومعالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان، وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين.

وتبادل الجميع التهاني بحلول عيد الفطر المبارك، راجين المولى عز وجل أن يعيده على دولة الإمارات العربية المتحدة وشعبها والمقيمين على أرضها بالخير واليمن والبركات، ويديم على بلادنا نعم الرخاء والأمن والازدهار، في ظل قيادة راعي مسيرتها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله".

واستقبل سموهم عدداً من منتسبي قواتنا المسلحة، ممن أدوا واجباتهم على أكمل وجه وكانت لهم مواقف بطولية ومشرفة في ميادين العز والشرف خلال عملية إعادة الأمل في اليمن.

كما وجه سموهم التهاني وأطيب التمنيات، إلى أبطال قواتنا المسلحة البواسل لما يقدمونه من أروع آيات التضحية والفداء، وما يسطرون من بطولات وإنجازات في كل المهام الموكلة إليهم داخل الدولة وخارجها في ميادين الحق والإنسانية، مترحمين على أرواح شهداء الوطن الأبرار مصدر الفخر والاعتزاز الذين قدموا نموذجاً في تلبية نداء الواجب والحق والدفاع عن الوطن ورفعته.

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان قد استقبل في وقت سابق الجمعة، صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، وسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، حيث تبادلوا التهاني بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، سائلين المولى عز وجل أن يعيده على دولة الإمارات وشعبها والمقيمين على أرضها والأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.