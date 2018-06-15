سفير الدولة في البحرين: عمليات الحديدة جاءت بطلب من الشرعية اليمنية

الشارقة 24 – بنا:

أكد سعادة الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان سفير الدولة لدى مملكة البحرين، أن العمليات العسكرية الحالية لقوات التحالف العربي في اليمن لتحرير الحديدة، جاءت بناءً على طلب الحكومة الشرعية اليمنية، واستناداً إلى قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة حول الأزمة اليمنية، وهي 2216 و2204 و2201 و2104، موضحاً سعادته أن "الهدف من عمليات قوات التحالف العربي لتحرير الحديدة، هو تمكن الحكومة اليمنية الشرعية من إعادة الأمن والاستقرار إلى الميناء ولتخفيف آثار الأزمة الإنسانية في اليمن".

وأضاف سعادته، أن ميليشيات الحوثي قامت باستغلال ميناء الحديدة لإطالة أمد الحرب وزيادة معاناة اليمنيين، وتدهور الوضع الإنساني من خلال استخدام الميناء لتهريب الأسلحة والصواريخ الباليستية إلى اليمن واستخدامها لاستهداف المملكة العربية السعودية، مؤكداً أن استعادة الحديدة من ميليشيات الحوثي ستعزز فرص التوصل لحل سياسي، بعد ثلاث سنوات من الجمود، عبر مفاوضات المسار السياسي، وأن العمليات ستدعم جهود المبعوث الدولي إلى اليمن مارتن غريفيث، للتوصل إلى حل سياسي.

وأشار سعادة الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان، إلى أن التحالف العربي أخطر الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية بالعمليات العسكرية في الحديدة، وذلك ضماناً لسلامة موظفيها، كما وفر التحالف الممرات الآمنة لهم إلى خارج الحديدة قبل بدأ العمليات، وأوضح أن قوات التحالف العربي على اتصال مستمر مع الأمم المتحدة والجهات الإغاثية لضمان استمرار سلاسة انتقال المساعدات الإنسانية وحماية المدنيين، وأن التحالف العربي سيواصل التزامه بالعمل مع المجتمع الدولي، لضمان أن تؤدي عملية تحرير ميناء الحديدة إلى زيادة مباشرة في حجم المساعدات الإنسانية.