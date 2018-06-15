حاكم أم القيوين يستقبل المهنئين بالعيد

الشارقة 24 – وام:

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، بقصر سموه صباح الجمعة، وبحضور سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين، جموع المهنئين الذين توافدوا إلى قصر سموه لتقديم التهاني والتبريكات، بمناسبة عيد الفطر السعيد، متمنين لسموهما الصحة والعافية، سائلين العلي القدير، أن يعيد هذه المناسبة عليهما، وعلى شعب الإمارات، وقد تحقق له ما يصبو إليه من عزة وتقدم ورقي، في ظل القيادة الحكيمة للدولة .

وتقبل صاحب السمو حاكم أم القيوين، التهاني والتبريكات، من الشيوخ وكبار المسؤولين والمواطنين وأبناء القبائل ورؤساء ومدراء الدوائر المحلية والاتحادية والمؤسسات وأصحاب ومديري الشركات العاملة بالدولة وأبناء الجاليات المقيمة.

كما تقبل سموه التهاني والتبريكات، من كبار الضباط بالقيادة العامة لشرطة أم القيوين والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب وإدارة الدفاع المدني.

حضر الاستقبالات، معالي الشيخ حميد بن أحمد المعلا، والشيخ خالد بن راشد المعلا رئيس الديوان الأميري، والشيخ سيف بن راشد المعلا رئيس دائرة التنمية الاقتصادية، والشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين، والشيخ محمد بن سعود بن راشد المعلا رئيس مجلس أمناء جائزة راشد بن أحمد المعلا للقرآن الكريم والثقافة الإسلامية، والشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا رئيس مجلس أمناء مؤسسة سعود بن راشد المعلا للأعمال الخيرية والإنسانية، والشيخ عبد الله بن سعود بن راشد المعلا رئيس مجلس أمناء جائزة أم القيوين للابتكار، والشيخ علي بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة البلدية، والمهندس الشيخ أحمد بن خالد المعلا رئيس دائرة التخطيط العمراني، والشيخ صقر بن سعود بن راشد المعلا، والشيخ حميد بن سعود بن راشد المعلا وعدد من الشيوخ والمسؤولين.