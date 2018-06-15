الإمارات تستعرض استراتيجيتها بالأمم المتحدة لتمكين ذوي الإعاقة

الشارقة 24 – وام:

شاركت دولة الإمارات، بوفد يرأسه عبد الله لوتاه المدير العام للهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، في الدورة الـ 11 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية حقوق الأشخاص من ذوي الإعاقة، حيث ركز على تمكينهم من المشاركة في التنمية الوطنية والتكنولوجيا، وتحديداً الذكاء الاصطناعي كوسائل لدمجهم.

وسلط عبد الله لوتاه، خلال البيان الذي أدلى به أمام المؤتمر، الضوء على الاستراتيجية الوطنية لدولة الإمارات كخريطة طريق تهدف إلى إدراج وتمكين ذوي الإعاقة في جميع مجالات الحياة، وأكد أن الإمارات تسعى جاهدة إلى بناء مجتمع يُتيح وصول الأشخاص من ذوي الإعاقة إليه بالكامل ويشملهم، وذلك من خلال إعطاء الأولوية لمدخلاتهم في عملية وضع السياسات وتنفيذها، وتعزيز الفرص من خلال التعليم والعمل، وخاصة بالنسبة للنساء والفتيات.

وألقت سعادة لانا زكي نسيبة المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة الكلمة الافتتاحية في هذا الفعالية، حيث سلطت الضوء على تدابير الإمارات الملموسة الرامية إلى إدماج نسبة أكبر من المعوقين.

وقال معالي عمر بن سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي، في رسالة فيديو: "لقد أصبح عالمنا أكثر ذكاء بسبب الذكاء الاصطناعي، ويجب ألا ننسى أن الأشخاص ذوي الإعاقة هم عنصر أساسي في هذا التقدم".