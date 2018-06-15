الإمارات ترسم بسمة العيد على وجوه أيتام عدن

الشارقة 24 – وام:

وزعت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، كسوة وهدية العيد، على المئات من أطفال عدن الأيتام وذوي الإعاقة والمكفوفين والصم والبكم والمحتاجين وأطفال الأسر المتعففة، وذلك خلال يوم مفتوح نظمته في حديقة البريقة بعدن.

وكانت فعاليات اليوم المفتوح، بدأت بإفطار جماعي نظمته الهيئة لـ 300 طفل، بحضور أولياء أمورهم وأهاليهم، وذلك ضمن برنامج "إفطار الصائم"، الذي تنفذه خلال أيام شهر رمضان المبارك.

وثمن محمد نصر الشاذلي وكيل محافظة عدن، دعم الهيئة المتواصل والدائم لعدن، مشيداً بهذه اللفتة الكريمة للشريحة الأهم في المجتمع، وهم الأطفال خاصة من ذوي الإعاقة والمكفوفين، ووصف رسم الابتسامة على محيا هؤلاء الأطفال بالعمل العظيم الذي ليس بجديد على الأشقاء في دولة الإمارات وذراعها للعمل الإنساني هيئة الهلال الأحمر، معبراً عن شكره للقيادة الرشيدة للدولة، متمنياً للإمارات حكومة وشعباً، دوام التقدم والرقي والازدهار.

وعبر أولياء أمور الأطفال، عن شكرهم وتقديرهم للهلال الأحمر الإماراتي، واصفين هذا الدعم باللفتة الكريمة التي تدل دائماً وأبداً، على أن في الإمارات اليوم خير خلف لخير سلف.

تخللت الفعالية، فعاليات احتفالية للأطفال الذين عبروا عن سعادتهم، ورفعوا أعلام دولة الإمارات وصوراً للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه".