حمدان بن زايد يؤدي صلاة عيد الفطر المبارك

الشارقة 24 – وام:

أدى سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، صباح الجمعة، صلاة عيد الفطر السعيد، بمسجد شهداء القوات المسلحة في مدينة زايد بمنطقة الظفرة.

وأدى الصلاة إلى جانب سموه، الشيخ محمد بن حمدان بن زايد آل نهيان، والشيخ ياس بن حمدان بن زايد آل نهيان، وعدد من كبار المسؤولين وأعيان منطقة الظفرة، وجمع من المصلين من المواطنين والمقيمين.

وأم المصلين، فضيلة الشيخ الدكتور أحمد مبارك قذلان المزروعي، الذي أكد أن شكر الله تعالى هو إقرار بنعمه واستخدامها في طاعته والثناء عليه بما هو أهله والتحدث بها، فالحديث عن النعم وشكرها من هدي الأنبياء عليهم السلام، الذين بعثهم الله سبحانه ليذكروا الناس بما أعطاهم ربهم وتفضل به عليهم.

ودعا الخطيب، الله العلي القدير أن يحفظ دولة الإمارات، وصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وأن يديم عليه موفور الصحة والعافية، ويحفظ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات.

كما توجه إلى الله تعالى، أن يرحم المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه"، وأن يديم على دولة الإمارات الأمن والأمان.

بعد ذلك، استقبل سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان في مجلس مدينة زايد، جموع المهنئين الذين قدموا لسموه التهاني والتبريكات بهذه المناسبة السعيدة .

فقد تقبل سموه التهاني، من المسؤولين وشيوخ القبائل وأعيان منطقة الظفرة وكبار ضباط القوات المسلحة والشرطة والمواطنين والمقيمين، الذين توافدوا على مجلس مدينة زايد للإعراب عن خالص مشاعرهم وتهانيهم بهذه المناسبة السعيدة، راجين من الله لسموه موفور الصحة والعافية، ولشعب الإمارات بقيادة صاحب السمو رئيس الدولة "حفظه الله"، المزيد من التقدم والرقي والازدهار، وأن يعيد الله هذه المناسبة وغيرها من المناسبات الإسلامية على حكومة وشعب الإمارات بالخير واليمن والبركات.

وأطلق فريق الوحدات المساندة التابعة للقوات المسلحة، ثلاث طلقات مدفعية في أرجاء مجلس مدينة زايد، ابتهاجاً بمناسبة عيد الفطر السعيد.