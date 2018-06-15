الهلال يوزع 500 وجبة إفطار في الحوطة باليمن

الشارقة 24 – وام:

وزعت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، 500 وجبة إفطار صائم، في مديرية الحوطة اليمنية، استفاد منها عدد من الأيتام والأسر الفقيرة، وذلك ضمن جهودها الإنسانية والإغاثية العاجلة، التي تنفذها لصالح الشعب اليمني الشقيق، وفي إطار مشروع "إفطار الصائم".

وعبرت أمهات الأيتام، عن عميق شكرهن لدولة الإمارات العربية المتحدة، على هذه اللفتة الإنسانية الطيبة تجاه أبنائهن، مشيرات إلى الدور الإنساني البارز الذي تقوم به هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، في التخفيف من معاناة الأسر خاصة في هذه الأيام المباركة.

وأشدن بمشروع "إفطار الصائم"، الذي تنفذه الهيئة، والذي وصل إلى قرى فقيرة ونائية، مشددات على العلاقة المتينة بين الشعبين الإماراتي واليمني.