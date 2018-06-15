حاكم عجمان وولي عهده يستقبلان المهنئين بالعيد

الشارقة 24 – وام:

استقبل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، صباح الجمعة، جموع المهنئين الذين توافدوا إلى قصر الزاهر، لتقديم أسمى آيات التهاني وأطيب التبريكات، بمناسبة عيد الفطر المبارك، متمنين لسموهما موفور الصحة والسعادة، وداعين الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة عليهما، وعلى شعب دولة الإمارات، وقد تحقق لها ما تصبو إليه، من عزة وتقدم ورقي في ظل القيادة الحكيمة، لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله".

وتقبل سموهما، التهاني من الشيوخ وكبار رجالات الدولة وأعيان ووجهاء البلاد والقبائل وكبار المسؤولين ومن رؤساء ومديري الدوائر والمؤسسات والهيئات الاتحادية والمحلية وأصحاب ومديري الشركات العاملة في إمارة عجمان.

كما تقبل صاحب السمو حاكم عجمان وسمو ولي عهده، التهاني والتبريكات، من اللواء الشيخ سلطان بن عبد الله النعيمي القائد العام لشرطة عجمان، والعميد عبد الله أحمد الحمراني نائب قائد عام شرطة عجمان، وكبار الضباط وصف الضباط ومدراء الإدارات ورؤساء الأقسام بالقيادة العامة.

وتقبل سموهما التهاني، من العميد عبد العزيز علي الشامسي مدير عام الإدارة العامة للدفاع المدني في عجمان، والعميد راشد جاسم مجلاد نائب المدير العام، والضباط ومدراء الإدارات ورؤساء الأقسام بالإدارة.

وتبادل سموهما، التهاني والتبريكات، مع كبار رجالات الدولة وجموع المواطنين ونخبة من فعاليات المجتمع المدني والمقيمين من الجاليات العربية والإسلامية، الذين حضروا للسلام على سموهما وتهنئتهما بهذه المناسبة السعيدة.

وعبر المهنئون عن صادق التهاني والتبريكات لسموهما، بهذه المناسبة العزيزة على المسلمين، داعين الله العلي القدير أن يعيدها على سموهما بموفور الصحة والسعادة، وعلى الإمارات وقيادتها الرشيدة وشعبها والأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير والبركات.

حضر الاستقبالات، الشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، والشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية، والشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط، ومعالي الشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي رئيس ديوان صاحب السمو حاكم عجمان، وسعادة حمد بن غليطه السكرتير الخاص لصاحب السمو حاكم عجمان، وسعادة طارق بن غليطه مدير مكتب الحاكم، وسعادة يوسف النعيمي مدير عام التشريفات والضيافة، وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين.