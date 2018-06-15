الهلال يقيم مأدبة إفطار جماعي في المعلا بعدن

الشارقة 24 – وام:

أقامت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، يوم الخميس، مأدبة إفطار جماعي لسكان حي المعلا في مدينة عدن اليمنية، تم خلالها توزيع 500 وجبة على سكان الحي.

وأعرب الأهالي عن شكرهم لدور دولة الإمارات العربية المتحدة، ممثلة في ذراعها الإنسانية هيئة الهلال الأحمر، في الحد من آثار الحرب، عبر تقديم المزيد من المساعدات للفقراء والمحتاجين وتوزيع السلال الغذائية، وإقامة موائد الإفطار الجماعي.

كما أعربوا عن امتنانهم لتقديم المساعدات الإغاثية العاجلة، التي تأتي استمراراً لنهج الإمارات الإنساني والإغاثي والتنموي في اليمن.