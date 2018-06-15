محمد بن راشد يستقبل جموع المهنئين بالعيد

الشارقة 24 – وام:

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، في مجلس قصر زعبيل في دبي، صباح الجمعة، جموع المهنئين بعيد الفطر السعيد، من الشيوخ والوزراء وأعيان البلاد وكبار المسؤولين في الدولة، من مدنيين وعسكريين، والجاليات العربية والإسلامية والأجنبية المقيمة في ربوع دولتنا، الذين تقدموا بالتهنئة لسموه بهذه المناسبة المباركة، وتمنوا له دوام الصحة والسعادة، ولشعبنا المزيد من التقدم والرخاء والاستقرار في ظل قيادتنا الحكيمة .

وتقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وإلى جانبه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، وسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، التهاني والتبريكات، من كل من رئيس وضباط جهاز أمن الدولة، ونائب رئيس وقائد عام شرطة دبي، وقائد وضباط الدفاع المدني في دبي، ومدير عام وضباط الإدارة العامة للجنسية وشؤون الأجانب في دبي، وقادة أفرع وكبار ضباط القوات المسلحة ووزارة الدفاع .

ثم تقبل صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، التهاني والتبريكات، من عدد من أصحاب المعالي الوزراء وأعيان البلاد ورؤساء ومديري المؤسسات والدوائر الحكومية، ومن جموع المواطنين وأبناء القبائل والجاليات العربية والإسلامية والأجنبية في الدولة.

وبادلهم سموه جميعاً، التهاني بالعيد السعيد، متمنياً لهم تمام الصحة والسعادة.