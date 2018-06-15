حاكم الفجيرة يؤدي صلاة عيد الفطر السعيد

الشارقة 24 – وام:

أدى صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وسمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، صباح الجمعة، صلاة عيد الفطر المبارك، في جامع الشيخ زايد الكبير بالفجيرة .

وأدى الصلاة إلى جانب سموهما، الشيخ صالح بن محمد الشرقي رئيس دائرة الصناعة والاقتصاد بالفجيرة، والشيخ مكتوم بن حمد الشرقي رئيس نادي الفجيرة الرياضي الثقافي، والشيخ سيف بن حمد بن سيف الشرقي رئيس هيئة المنطقة الحرة بالفجيرة، والشيخ محمد بن حمد بن سيف الشرقي رئيس دائرة الحكومة الإلكترونية بالفجيرة، والشيخ عبد الله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس الاتحاد الإماراتي لبناء الأجسام والقوة البدنية، والشيخ أحمد بن حمد بن سيف الشرقي، إلى جانب عدد من الشيوخ وكبار المسؤولين ومديري المؤسسات الاتحادية والمحلية، وأعيان البلاد وجمع غفير من المواطنين وأبناء الجاليتين العربية والإسلامية في الفجيرة.

وعقب الصلاة، تبادل صاحب السمو حاكم الفجيرة، التهاني بهذه المناسبة الإسلامية مع جموع المصلين، الذين قدموا لسموه أطيب التبريكات، داعين الله العلي القدير أن يعيدها على سموه بموفور الصحة والسعادة، وعلى شعب الإمارات والأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.