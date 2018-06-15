حاكم عجمان يؤدي صلاة عيد الفطر المبارك

الشارقة 24 – وام:

أدى صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، صباح الجمعة، صلاة عيد الفطر المبارك في جامع الشيخ راشد بن حميد النعيمي .

كما أدى الصلاة إلى جانب سموهما، الشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية رئيس دائرة التنمية الاقتصادية، والشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية، والشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط، ومعالي الشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي رئيس ديوان حاكم عجمان، وعدد من الشيوخ والأعيان والوجهاء والمسؤولين، وجموع غفيرة من المواطنين والمقيمين وأبناء الجاليات العربية والإسلامية.

وأم المصلين، فضيلة الشيخ حسين معين الحوسني، الذي هنأ المسلمين بعيد الفطر المبارك، وقال إن هذا يوم عيد سعيد، يوم تكبير وتهليل وتحميد، ونحمد الله تعالى فيه على ما يسره من إكمال طاعته وإتمام عبادته ونشكره سبحانه.

وتحدث فضيلته في خطبة العيد، عن معاني عيد الفطر الذي تقوى فيه الأواصر الاجتماعية والإنسانية، ويرزق الناس فيه السعادة والسرور، لأنهم طاعوا ربهم وصاموا شهرهم وقاموا ليلهم وفرحوا بفطرهم.

وقال إننا بكرم من الله نعيش في طمأنينة ورخاء وسعادة وهناء، فالحمد لله الذي حبانا بنعم لا يحصيها العباد، وخصنا بالفضل من بين العباد، ومن ذلك اجتماع الكلمة والتلاحم والألفة، فتلك نعمة عظيمة، مؤكداً أن من شكر النعمة ذكرها، وعمل على غرس تقديرها في نفوس أبنائنا، لتربيتهم على التفاني في خدمة وطنهم، والمحافظة على مكتسباته وخيراته .

وأوصى فضيلته، المسلمين بتقوى الله عز وجل والتقرب إلى الله تعالى بحمده والثناء عليه وشكره، فقد شرع لنا العيد موسماً للخيرات والطاعات والتزاور وتوطيد العلاقات والتقرب إلى الله تعالى، ببر الوالدين وصلة الأرحام وزيارة الأهل والجيران ومساعدة المحتاجين والعطف على المساكين.

وتحدث في خطبته عن ضرورة تمسك المسلمين بكتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، كما أوصاهم بحسن المعاملة، وأكد أن الأسرة عماد المجتمع وأساس نهضته وحضارته، فباستقرارها تستقر الحياة وتزدهر، ولا تقوم الأسرة السعيدة إلا على المودة والمحبة واحتواء المشكلات بحكمة وتعقل وتفاهم وتعاون.

كما هنأ فضيلته شعب الإمارات وقيادته الرشيدة، مؤكداً أن الشعب في هذا اليوم يجدد لقيادته العهد والولاء في مودة ومحبة وإخاء في صورة فريدة ووحدة راسخة متينة، تعكس العادات والتقاليد الأصيلة وتظهر قوة التلاحم الإماراتي قيادة وشعباً، فهو مجتمع متسامح يرخي الاستقرار فيه بظلاله ويجود الازدهار بثماره، ويشكر الله تعالى على نعمه الكثيرة.

ودعا فضيلة الشيخ الحوسني في خطبته، المولى عز وجل أن يديم السعادة على قادتنا ووطننا وبيوتنا وأهلينا وأرحامنا، وأن يبارك لنا في وطننا ويجعل الإمارات بلاد علم وحضارة، وموطن بناء وازدهار، وأن يرحم شهداء الوطن وقوات التحالف الأبرار، وأن يجزي خير الجزاء أمهات الشهداء وآباءهم وزوجاتهم وأهليهم جميعاً، وأن ينصر قوات التحالف العربي الذين تحالفوا على رد الحق إلى أصحابه، وأن يوفق قيادتنا الرشيدة إلى ما فيه خدمة الإسلام وخير البلاد والعباد، وأن يحفظ الله دولتنا بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وإخوانه أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات من كل سوء.

وبعد الانتهاء من صلاة عيد الفطر المبارك، تبادل صاحب السمو حاكم عجمان وسمو ولي عهده، التهاني بمناسبة العيد مع الشيوخ وكبار المسؤولين، كما تقبل سموهما التهاني من الشيوخ والمواطنين وأعيان ووجهاء البلاد، وأبناء الجاليات العربية والإسلامية وكبار المسؤولين.