محمد بن راشد يؤدي صلاة عيد الفطر المبارك

الشارقة 24 – وام:

أدى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، صلاة عيد الفطر السعيد، التي أقيمت في مسجد الشيخ راشد بن سعيد في منطقة زعبيل بدبي صباح الجمعة.

وأدى الصلاة إلى جانب سموه، سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، وسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، والفريق سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، وسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، وسمو الشيخ محمد بن خليفة آل مكتوم رئيس دائرة الأراضي والأملاك في دبي، وسمو الشيخ سعيد بن محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ حشر بن مكتوم آل مكتوم مدير دائرة إعلام دبي، إلى جانب جمع من المسؤولين والمواطنين والمقيمين .

واستمع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم والمصلون، إلى خطبة العيد التي ألقاها الإمام والخطيب فضيلة الشيخ الدكتور عمر محمد الخطيب، الذي دعا الله تبارك وتعالى أن يحفظ دولتنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يديم على صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" موفور الصحة والسعادة، وأن يوفقه ونائبه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وولي عهده صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، لما فيه خير الوطن ورفعته وسعادة مواطنيه.

كما توجه الدكتور الخطيب، بالدعاء إلى الخالق جل وعلا أن يرحم الشيخ زايد والشيخ راشد والشيخ مكتوم وشهداء الوطن الأبرار ويغفر لهم ويسكنهم فسيح جناته .

وتمحورت الخطبة حول خصلة الوفاء التي وصفها الخطيب بأرقى وأعظم القيم الإنسانية النبيلة عند العربي والمسلم، مشيراً إلى أن قمة الوفاء تكون للوالدين ثم الحاكم الذي هو في مقام الوالد لشعبه، ثم الوفاء لشهداء الوطن الأبرار، وكذا الوفاء بين الزوجين للحفاظ على سعادة الأسرة وتماسكها وحمايتها من التفكك، وأخيراً الوفاء بالعهود والعقود لضمان الحقوق وتعزيز الثقة بين أفراد المجتمع، ونشر قيم التسامح والسلام والتعايش والوئام.