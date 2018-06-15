حاكم أم القيوين يؤدي صلاة عيد الفطر المبارك

الشارقة 24 – وام:

أدى صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، صباح الجمعة، صلاة عيد الفطر السعيد، بمسجد الشيخ زايد بمدينة أم القيوين .

كما أدى الصلاة إلى جانب سموه، معالي الشيخ حميد بن أحمد المعلا، والشيخ خالد بن راشد المعلا رئيس الديوان الأميري، والشيخ محمد بن راشد المعلا، والشيخ سيف بن راشد المعلا رئيس دائرة التنمية الاقتصادية، والشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين، والشيخ محمد بن سعود بن راشد المعلا رئيس مجلس أمناء جائزة راشد بن أحمد المعلا للقرآن الكريم والثقافة الإسلامية، والشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا رئيس مجلس أمناء مؤسسة سعود بن راشد المعلا للأعمال الخيرية والإنسانية، والشيخ عبد الله بن سعود بن راشد المعلا رئيس مجلس أمناء جائزة أم القيوين للابتكار، والشيخ علي بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة البلدية بأم القيوين، والمهندس الشيخ أحمد بن خالد المعلا رئيس دائرة التخطيط العمراني، والشيخ حميد بن سعود بن راشد المعلا، وعدد من الشيوخ، وسعادة ناصر سعيد التلاي مدير الديوان الأميري، وسعادة راشد محمد أحمد مدير التشريفات، وكبار المسؤولين وجموع غفيرة من المواطنين، وأبناء القبائل والجاليات العربية والإسلامية بأم القيوين.

وأم المصلين، فضيلة الشيخ محمد إبراهيم حميد، الذي أكد أهمية هذا اليوم في زيارة الأقارب والأرحام لما فيه من تواد وتراحم وخلق المحبة والاحترام بين الناس، وقال إن العيد مظهر من شعائر العبودية لله تعالى يأتي تتويجاً لعبادة الصوم، التي من أبرز مدلولاتها الولادة الجديدة للمسلم بلا آثام ولا خطايا .

ودعا فضيلته الله تعالى، بأن يوفق صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وأن يديم عليه موفور الصحة والعافية وإخوانه أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات وسمو أولياء العهود .

وترحم الخطيب على شهدائنا الأبرار، داعياً الله أن يتقبلهم في عليين، وأن يحفظ سبحانه وتعالى جنودنا وجنود التحالف العربي والشرعية في اليمن.

وعقب صلاة العيد، تبادل صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، التهاني والتبريكات، مع الشيوخ وكبار المسؤولين والمواطنين بهذه المناسبة السعيدة.