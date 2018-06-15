حاكم رأس الخيمة يؤدي صلاة عيد الفطر المبارك

الشارقة 24 – وام:

أدى صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، وسمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، صباح الجمعة، صلاة عيد الفطر المبارك، بمصلى العيد الكبير في خزام برأس الخيمة.

وأدى الصلاة إلى جانب سموهما، الشيخ عمر بن صقر القاسمي، والشيخ أحمد بن صقر القاسمي رئيس دائرة الجمارك رئيس مجلس إدارة هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية "راكز"، والشيخ أحمد بن سعود بن صقر القاسمي رئيس هيئة رأس الخيمة للبترول، والشيخ خالد بن سعود بن صقر القاسمي رئيس مجلس إدارة شركة جزيرة المرجان، والشيخ صقر بن سعود بن صقر القاسمي، والمهندس الشيخ سالم بن سلطان بن صقر القاسمي رئيس دائرة الطيران المدني، والشيخ حميد بن عبد الله القاسمي، والشيخ عمر بن عبد الله القاسمي، والشيخ صقر بن خالد بن حميد القاسمي رئيس مجلس إدارة مؤسسة رأس الخيمة للقرآن الكريم وعلومه، والشيخ جمال بن صقر بن سلطان القاسمي رئيس اللجنة العليا المنظمة لسباق الهجن في رأس الخيمة، والشيخ صقر بن محمد بن صقر القاسمي الرئيس الأعلى لنادي رأس الخيمة الرياضي الثقافي، والشيخ سلطان بن جمال بن صقر القاسمي مدير إدارة شؤون المواطنين في الديوان الأميري، إلى جانب عدد من الشيوخ وأعيان ووجهاء البلاد وكبار المسؤولين والشخصيات وجموع المواطنين، وأبناء الجاليات العربية والإسلامية.

وتناول فضيلة الشيخ محمد عبد الله سبيعان إمام وخطيب مسجد الشيخ راشد بن سعيد بمنطقة الرمس في خطبة العيد، المعاني الجميلة التي يحملها شهر رمضان المبارك، وأهمية هذا اليوم في زيارة الأقارب والأرحام، لما في ذلك من تواد وتراحم وخلق المحبة والاحترام بين الناس وحسن المعاملة.

وتوجه في ختام الخطبة، بالدعاء إلى المولى عز وجل، أن يمن على صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" بموفور الصحة والعافية، وعلى إخوانه أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، وسمو أولياء العهود وشعب الإمارات والأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات، مترحماً على روح المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والشيوخ المؤسسين، رحمهم الله.

وبعد الانتهاء من أداء الصلاة والخطبة، تبادل صاحب السمو حاكم رأس الخيمة وسمو ولي عهده، التهاني بالعيد السعيد مع الشيوخ وكبار المسؤولين وجموع المصلين.