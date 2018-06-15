مساجد الدولة تقيم صلاة الغائب على أرواح شهداء الوطن

الشارقة 24 – وام:

أدت الجموع، في مساجد الدولة يوم الخميس، صلاة الغائب على أرواح شهداء الإمارات الأربعة، الذين ارتقوا أثناء تأديتهم واجبهم الوطني في عملية "إعادة الأمل"، ضمن قوات التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية الشقيقة لدعم الشرعية في اليمن.

وتضرع الجميع إلى المولى عز وجل، أن يرحم شهداء الإمارات ويدخلهم الفردوس الأعلى مع الصديقين والشهداء، معربين عن خالص تعازيهم إلى أسر الشهداء، داعين المولى عز وجل أن يلهمهم الصبر والسلوان.

وعبروا عن فخرهم بما يقدمه جنود الإمارات في الميادين والروح القتالية التي يتحلون بها، معبرين عن يقينهم التام بأن القوات المسلحة الإماراتية هي حصن الإمارات المنيع ومصنع الرجال الأقوياء المستعدين دائماً للدفاع عن وطنهم وعروبتهم بكل غال ونفيس.

كما عبروا عن اعتزازهم بما يسطره ضباط وجنود القوات المسلحة الإماراتية الشجعان البواسل، من ملاحم البطولات والفداء على أرض اليمن، مدافعين عن العدل والشرعية وحق الشعب اليمني في العيش بسلام واستقرار.

وقالوا إن شهداء الإمارات، الذين لقوا وجه ربهم في ميادين الشرف دفاعاً عن الحق وفي سبيل أداء الواجب، سيبقون خالدين في ذاكرة الوطن وضمير الأمة مشاعل تستنير بهم مسيرة العطاء وهمم الأجيال لتبقى راية الوطن خفاقة.

ووصفوا شهداء الوطن، بأنهم مشاعل تنير دروب الأجيال التي تستلهم من قصصهم البطولية، عبر ودروس البطولة والتضحية والفداء، ويمثلون في الوجدان أرقى نموذج للولاء والانتماء لقيادة البلاد ولشعبها.