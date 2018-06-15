محمد بن زايد يتبادل التهاني بالعيد مع قادة عرب

الشارقة 24 – وام:

تبادل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، التهاني والتمنيات، بمناسبة عيد الفطر المبارك، خلال اتصالات هاتفية، مع كل من الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة، والملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل مملكة البحرين الشقيقة، والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير دفاع المملكة العربية السعودية الشقيقة، والأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس وزراء البحرين.

ونقل سموه إلى القادة، خلال الاتصالات، أطيب تهاني وتمنيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، بهذه المناسبة المباركة، متمنياً لهم موفور الصحة والسعادة، سائلاً المولى عز وجل، أن يعيدها عليهم وعلى شعوبهم وبلدانهم الشقيقة، بالمزيد من التقدم والرقي والازدهار والأمن والاستقرار.

من جانبهم، أعرب القادة وأولياء العهود عن تهانيهم وتمنياتهم، لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بهذه المناسبة المباركة، سائلين المولى عز وجل أن يديم على إمارات الخير وشعبها العزة والرخاء والتقدم، في ظل قائد مسيرتها وراعي نهضتها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وأن يسبغ على سموه موفور الصحة والعافية.