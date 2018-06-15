ولي عهد الفجيرة يؤدي صلاة الغائب على أرواح شهداء الوطن

الشارقة 24 – وام:

أدى سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، بعد صلاة العشاء يوم الخميس، صلاة الغائب على أرواح شهداء الوطن، وذلك في جامع الشيخ زايد بدبا الفجيرة.

وأدى الصلاة إلى جانب سموه، سعادة سالم الزحمي مدير مكتب ولي عهد الفجيرة، وذوو الشهيدين الرقيب خميس عبد الله خميس الزيودي، والعريف1 عبيد حمدان سعيد العبدولي، اللذين استشهدا الأربعاء، أثناء تأديتهما واجبهما الوطني في عملية "إعادة الأمل"، ضمن قوات التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية لدعم الشرعية في اليمن.

كما أدى صلاة الغائب إلى جانب سموه، عدد من كبار المسؤولين وكبار ضباط وأفراد القوات المسلحة والشرطة ورؤساء ومديري الإدارات الاتحادية والمحلية وأعيان البلاد، وجمع غفير من المواطنين والمقيمين.

ودعا الجميع، الله العلي القدير، أن يتغمد شهداء الوطن بواسع رحمته، وأن يسكنهم فسيح جناته مع الشهداء والصديقين والأبرار، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان.