حمدان بن زايد يهنئ رئيس الدولة ونائبه ومحمد بن زايد والحكام بالعيد

الشارقة 24 – وام:





بعث سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، برقية تهنئة إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، بمناسبة عيد الفطر السعيد، أعرب فيها عن خالص التهاني والتبريكات لسموه، داعياً المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على سموه بموفور الصحة والعافية، وعلى شعب الإمارات باليمن والخير والبركات.

كما بعث سموه برقيات تهنئة مماثلة، إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، وإلى أولياء العهود ونواب الحكام.