شرطة أبوظبي تضبط 2965 سائقاً يقودون بسرعات خطرة

الشارقة 24 – وام:

ضبطت شرطة أبوظبي 2965 سائقاً، خلال الأشهر الخمسة الماضية من العام الجاري، لقيادتهم مركباتهم بسرعات خطرة بنحو 200 كيلو متر في الساعة، على الطرق الداخلية والخارجية بالإمارة.

وحذرت من النتائج الخطرة المترتبة على القيادة بسرعات عالية، موضحة أن القيادة بمثل هذه السرعات، تؤدي في الغالب إلى عدم قدرة السائق على السيطرة على مركبته، وتعامله مع الأحوال الطارئة على الطريق، نتيجة لانخفاض مجالات البصر، وعدم رؤية الأجسام القريبة أمام السيارة، ما يؤدي إلى تسببه في حوادث مرورية جسيمة، ينتج عنها وفيات وإصابات بليغة نتيجة لشدة التصادم.

وذكرت أن السائقين المتهورين جرى ضبطهم، من خلال الأنظمة الذكية والقناص والرادارات، مشيرة إلى الحرص على توفير أمن وسلامة قائد المركبة ومستخدمي الطريق والحفاظ على الأرواح وتقليل أعداد الوفيات الناتجة عن الحوادث المرورية بسبب تجاوزات السرعات.