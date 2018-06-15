حاكم رأس الخيمة يُعزي قابوس بوفاة شوانة البوسعيدية

الشارقة 24 – وام:

بعث صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، برقية تعزية إلى قابوس بن سعيد سلطان عمان، بوفاة شوانة بنت حمود البوسعيدية، التي انتقلت إلى جوار ربها.

كما بعث صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، برقيات تعزية، إلى كل من هيثم بن طارق آل سعيد وزير التراث والثقافة في سلطنة عمان، وشهاب بن طارق آل سعيد مستشار السلطان رئيس مجلس البحث العلمي في سلطنة عمان، وأدهم بن طارق آل سعيد.

وأعرب سموه في برقيات التعزية، عن خالص تعازيه ومواساته للسلطان قابوس بن سعيد، وآل سعيد الكرام، سائلاً المولى عز وجل، أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، ويسكنها فسيح جناته.

كما بعث سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، برقيات تعزية مماثلة.