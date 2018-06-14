بإسناد إماراتي.. المقاومة اليمنية تصل إلى مشارف مطار الحديدة

الشارقة 24 – وام:

بمشاركة وإسناد فاعل من القوات المسلحة الإماراتية، وصلت قوات المقاومة اليمنية المشتركة، إلى منطقة الدوار الكبير الواقعة بمدخل الحديدة، حيث أصبحت المدينة في مرمى جنود المقاومة، فيما لقي عدد كبير من ميليشيات الحوثي مصرعهم في غارات لمقاتلات التحالف، وخلال مواجهات مع قوات المقاومة، ما أسفر عن مقتل 96 من عناصرها، في ظل انهيار تحصيناتها ودفعاتها في جبهة الحديدة، إثر ضربات قاصمة وغير متوقعة كبدت الميليشيات خسائر بشرية ومادية غير مسبوقة.

في المقابل، لم تستطع ميليشيات الحوثي الصمود أمام هجوم آلاف المقاتلين من قوات المقاومة اليمنية على مواقعها التي تتمترس خلفها، ما أسفر عن انهيارات كبيرة في صفوفها، وأسر العشرات منها، بينهم قيادات ميدانية ممن يديرون المعارك في جبهة الحديدة.

وفي سياق متصل، تقوم قوات المقاومة اليمنية المشتركة، بتمشيط جيوب وأوكار الميليشيات في المناطق المحررة بجبهة الحديدة وانتزاع الألغام والعبوات الناسفة، التي زرعتها الميليشيات بشكل عشوائي في محاولة منها لإيقاف تقدم القوات.

في غضون ذلك، تواصل قوات التحالف العربي والمقاومة اليمنية، بمشاركة وإسناد إمارتي فاعل، تقدمها الميداني من عدة محاور تجاه الحديدة، محققة بذلك انتصارات عسكرية كبيرة، وسط استنزاف قدرات الحوثيين البشرية والعسكرية، وذلك ضمن عملية عسكرية كبرى وحاسمة، لاستعادة الحديدة من قبضة ميليشيات الحوثي الموالية لإيران.