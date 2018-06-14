حاكم رأس الخيمة يؤدي صلاة الغائب على الشهيد خليفة الخاطري

الشارقة 24 – وام:

أدى صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، وسموّ الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، يوم الخميس، صلاة الغائب على روح الشهيد الملازم أول بحري خليفة سيف سعيد الخاطري، الذي ارتقى إلى جوار ربه، خلال مشاركته ضمن قوات التحالف، في عملية إعادة الأمل باليمن، بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة.

كما أدّى الصلاة إلى جانب سموّهما، في مسجد الشهيد عتيق الخاطري بمنطقة الحمرانية في رأس الخيمة، الشيخ جمال بن صقر بن سلطان القاسمي رئيس اللجنة العليا المنظمة لسباق الهجن في رأس الخيمة، والشيخ أحمد بن سعود بن صقر القاسمي رئيس هيئة رأس الخيمة للبترول، والشيخ خالد بن سعود بن صقر القاسمي رئيس مجلس إدارة شركة جزيرة المرجان، والشيخ عمر بن طالب بن صقر القاسمي، والشيخ سلطان بن جمال بن صقر القاسمي مدير إدارة شؤون المواطنين في الديوان الأميري، وعدد من الشيوخ والمسؤولين وضباط القوات المسلحة، وجموع من المواطنين.

وتضرع صاحب السمو حاكم رأس الخيمة وسمو ولي عهده والمصلون، إلى الله عز وجل أن يرحم الشهيد الخاطري، وأن يدخله الفردوس الأعلى مع الصديقين والشهداء، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

كما أدت جموع المصلين في مساجد رأس الخيمة، صلاة الغائب على أرواح شهداء الوطن، متضرعين الى الله عز وجل، أن يرحم الشهداء ويدخلهم الفردوس الأعلى مع الصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقاً.