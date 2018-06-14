رئيس الدولة ونائبه ومحمد بن زايد يتلقون برقيات تهنئة بالعيد من قادة الدول

الشارقة 24 – وام:

تلقى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، برقيات تهنئة بمناسبة عيد الفطر السعيد، من الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة، والسلطان قابوس بن سعيد سلطان سلطنة عمان الشقيقة، والملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، وعبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، وعبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليمنية، والباجي قايد السبسي رئيس الجمهورية التونسية.

كما تلقى سموه، برقيات تهنئة بمناسبة عيد الفطر السعيد، من دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأميركية، وممنون حسين رئيس جمهورية باكستان الإسلامية، وأرمين ساركيسان رئيس جمهورية أرمينيا، وقربان قولي بردي محمدوف رئيس تركمانستان، وعلي بونغو أونديمبا رئيس الجمهورية الغابونية، وإمام علي رحمان رئيس جمهورية طاجيكستان، وفهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عمان الشقيقة.

كما تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، برقيات تهنئة مماثلة بمناسبة عيد الفطر السعيد.