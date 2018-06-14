الهلال يُسيّر قافلة إغاثية عاجلة لأهالي الجبلية في الحديدة

الشارقة 24 – وام:

سيرت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، قافلة مساعدات إغاثية عاجلة إلى منطقة الجبلية بمحافظة الحديدة، تضمنت سلالاً غذائية وسلعاً تموينية أساسية، وذلك ضمن الجهود الإنسانية لدولة الإمارات، في إغاثة الأسر المحتاجة والتخفيف من وطأة معاناة الشعب اليمني الشقيق ومساعدتهم، على تجاوز المرحلة الصعبة التي يمرون بها، جراء الممارسات الإرهابية لميليشيات الحوثي الموالية لإيران.

ويأتي توزيع فرق الهيئة السلال الغذائية، على أهالي منطقة الجبلية الواقعة على الخط الرابط بين مديريتي زبيد والتحيتا التابعتين لمحافظة الحديدة على الساحل الغربي لليمن، بعد تحريرها من ميليشيات الحوثي، وفي إطار البرامج الإنسانية والإغاثية المقدمة من دولة الإمارات إلى الشعب اليمني الشقيق، وجهودها المبذولة لدعم الأشقاء، في وقت تعاني فيه معظم الأسر معوقات اقتصادية نتيجة الممارسات الإرهابية لميليشيات الحوثي الإيرانية.

وقال حارب العواني نائب ممثل الهلال الأحمر الإماراتي في الساحل الغربي لليمن: إن توزيع السلال الغذائية والمساعدات الإنسانية الإغاثية على سكان المناطق المحررة في الساحل الغربي لليمن وأهالي الجبلية بمحافظة الحديدة، يأتي في إطار حرص القيادة الرشيدة لدولة الإمارات على دعم الشعب اليمني الشقيق، والوقوف إلى جانبهم لتجاوز ظروفهم الصعبة ورفع المعاناة عنهم.

وأضاف أن الهيئة تنفذ حملات إغاثية تستهدف تحسين الحياة المعيشية للأشقاء في اليمن، عبر توزيع المساعدات الإنسانية والإغاثية، وتنفيذ المشروعات التنموية لمساعدتهم على تجاوز الظروف الصعبة التي فرضها حصار ميليشيات الحوثي الإيرانية.

ولفت إلى أن الهيئة تستهدف تحسين الأوضاع الإنسانية في كافة المناطق المحررة بالحديدة، لتنعم بمستوى معيشي مناسب أسوة بالمناطق التي تم تحريرها من قبضة الحوثيين في الساحل الغربي لليمن.

من جهتهم، عبر أهالي منطقة الجبلية عن شكرهم الجزيل لمساهمة دولة الإمارات العاجلة في تخفيف معاناتهم التي تسببت فيها الميليشيات الإرهابية، متوجهين بالشكر والتقدير إلى الهلال الأحمر الذراع الإنساني لدولة الإمارات، على تقديم الدعم غير المحدود للأسر اليمنية والحرص المستمر على رفع المعاناة عنهم، مؤكدين أن التحالف العربي لدعم الشرعية يساهم في عودة الحياة الطبيعية إلى المدن اليمنية بعد تحريرها من ميليشيات الحوثي.

كما أعربوا عن امتنانهم لتقديم المساعدات الإغاثية العاجلة، التي تأتي استمراراً لنهج الإمارات الإنساني والإغاثي والتنموي في اليمن، وتستهدف إسعاد أبناء وأسر الساحل الغربي.

وتواصل دول التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية جهودها الإنسانية في اليمن، وتنفيذ الحملات الإنسانية والإغاثية والمشاريع التنموية في المناطق المحررة، وذلك ضمن الدور الكبير الذي تقوم به، دعماً لليمن الشقيق لتخليصه من المخطط الانقلابي عبر ميليشيات الحوثي الإرهابية، حيث يتواكب التحرير مع العمليات الإنسانية الأساسية والضرورية، لإغاثة الأشقاء ودعمهم على تجاوز الظرف العصيب الذي يمرون به.