سلطان بن زايد يهنئ رئيس الدولة ونائبه ومحمد بن زايد والحكام بالعيد

الشارقة 24 – وام:





هنأ سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ممثل صاحب السمو رئيس الدولة، صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، بمناسبة عيد الفطر السعيد.

وأعرب سموه في البرقية، عن أطيب التهاني والتبريكات بهذه المناسبة المباركة، داعياً المولى العلي القدير أن يحفظ سموه بعنايته ويعيدها على سموه بموفور الصحة والعافية، وعلى شعب الإمارات بمزيد من التقدم والازدهار والسعادة.

كما بعث سموه برقيات تهنئة مماثلة، إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهما أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، وسمو أولياء العهود ونواب الحكام.