رئيس الدولة ونائبه ومحمد بن زايد يهنئون قادة الدول العربية والإسلامية بالعيد

الشارقة 24 – وام:

بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، برقيات تهنئة بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد، إلى ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية والإسلامية.

وأعرب صاحب السمو رئيس الدولة في البرقيات، عن تمنياته لملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية والإسلامية، بموفور الصحة والسعادة، ولشعوبهم المزيد من التقدم والرخاء، ولأمتنا العربية والإسلامية العزة والمجد والرفعة.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، برقيات تهنئة مماثلة، بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد، إلى ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية والإسلامية.