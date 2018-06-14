الجمعة أول أيام عيد الفطر المبارك في الإمارات

الشارقة 24 – وام:

أعلنت اللجنة المكلفة بتحري رؤية هلال شهر شوال لسنة 1439هجرية في الدولة، أن يوم الجمعة، هو غرة شهر شوال، وأول أيام عيد الفطر المبارك.

وقال معالي سلطان بن سعيد البادي الظاهري وزير العدل رئيس اللجنة، في بيان صدر عقب اجتماع اللجنة مساء الخميس، بدائرة القضاء في أبوظبي، إن اللجنة وبعد التحري ومراعاة طرق الإثبات الشرعية والاتصالات التي جرت مع الدول المجاورة، ثبت لديها الليلة رؤية هلال شهر شوال لسنة 1439 هجرية، وعليه فإن يوم الجمعة الموافق 15 من شهر يونيو 2018، هو غرة شهر شوال لسنة 1439 هجرية، وأول أيام عيد الفطر السعيد، واليوم الخميس الموافق 14 يونيو 2018 هو المتمم لشهر رمضان لسنة 1439هجرية.

ورفع معاليه وأعضاء اللجنة بهذه المناسبة السعيدة، أصدق التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات وسمو أولياء العهود، سائلاً المولى عز وجل، أن يحفظ صاحب السمو رئيس الدولة ويديم عليه موفور الصحة والعافية.

كما هنأ معاليه شعب دولة الإمارات والمسلمين كافة والعالم بحلول عيد الفطر السعيد.