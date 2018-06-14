"الهلال" يقيم مأدبتي إفطار في أبين والضالع

الشارقة 24 – وام:

نظمت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، مأدبة إفطار جماعي في مسجد الهدى بمدينة الحصن بمحافظة أبين اليمنية، وذلك بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الرامية إلى تخفيف العبء عن عاتق الشعب اليمني الشقيق في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشها اليمن.

وعبر فضيلة الشيخ أبوبكر سالم الحاج إمام وخطيب مسجد الهدى عن شكره وامتنانه لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، والذراع الانساني لدولة الامارات "الهلال الأحمر" الذي نظم أول مأدبة افطار جماعي في المسجد.

كما عبر المواطنون اليمنيون الذين حضروا مأدبة الإفطار عن شكرهم لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولدولة الإمارات والهلال الأحمر الإماراتي.

وفي الضالع أقامت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي مأدبة إفطار لأعضاء هيئة التدريس في مديرية الأزارق تم خلالها توزيع 600 وجبة غذائية، وذلك ضمن مشروع إفطار صائم الذي تنفذه الهيئة في المحافظات اليمنية المحررة، بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في إطار مشاريع دولة الإمارات الانسانية لمساعدة الشعب اليمني الشقيق.

وعبر اعضاء هيئة التدريس عن شكرهم وتقديرهم لمثل هذه الفتات الإنسانية الكريمة، وأكدوا أن تخصيص وجبات إفطار لهذه الشريحة المهمة في المجتمع تعد نوعا من الدعم المعنوي لأعضاء السلك التربوي وتقديراً لجهودهم المبذولة في سبيل إرساء دعائم العلم ومحاربة الجهل الذي هو أساس كل البلاء ومصدر تفشي وانتشار كل الظواهر السلبية الدخيلة على المجتمعات.