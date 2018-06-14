منصور بن زايد يعزي في مسقط بوفاة شوانة بنت حمود البوسعيدية

الشارقة 24 – وام:

قدم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، صباح اليوم الخميس، في مسقط، واجب العزاء إلى السيد هيثم بن طارق آل سعيد وزير التراث والثقافة في سلطنة عمان، والسيد شهاب بن طارق آل سعيد مستشار السلطان قابوس بن سعيد، رئيس مجلس البحث العلمي في سلطنة عمان، و السيد أدهم بن طارق آل سعيد في وفاة والدتهم المغفور لها بإذن الله تعالى شوانة بنت حمود البوسعيدية التي انتقلت إلى جوار ربها.

وأعرب سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، عن خالص تعازيه ومواساته لأسرة الفقيدة وشعب سلطنة عمان الشقيق، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنها فسيح جناته وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

وقدم واجب العزاء إلى جانب سموه، معالي أحمد جمعة الزعابي وزير شؤون المجلس الأعلى للاتحاد، ومعالي عبد الرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع، ومعالي سلطان بن سعيد البادي الظاهري وزير العدل، ومعالي فارس محمد المزروعي المستشار في وزارة شؤون الرئاسة.

وكان في استقبال ووداع سموه والوفد المرافق له السيد تيمور بن أسعد بن طارق آل سعيد، الأمين العام المساعد للاتصالات بمجلس البحث العلمي.