حاكم عجمان يعزي سلطان عمان بوفاة شوانة بنت حمود البوسعيدية

الشارقة 24 – وام:

بعث صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان برقية تعزية إلى أخيه السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان، بوفاة السيدة شوانة بنت حمود البوسعيدية التي انتقلت إلى جوار ربها.

كما بعث صاحب السمو حاكم عجمان برقيات تعزية إلى صاحب السمو السيد هيثم بن طارق آل سعيد وزير التراث والثقافة في سلطنة عمان، وصاحب السمو السيد شهاب بن طارق آل سعيد مستشار جلالة السلطان رئيس مجلس البحث العلمي في سلطنة عمان، وصاحب السمو السيد أدهم بن طارق آل سعيد.

وأعرب سموه في برقيات التعزية عن خالص تعازيه ومواساته للسلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان والى آل سعيد الكرام، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته.

وبعث سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، وسمو الشيخ ناصر بن راشد النعيمي نائب حاكم عجمان برقيات تعزية مماثلة.